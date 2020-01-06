HABER
  4. MEB'in aylık bülteni "BİZDEN"in ikinci sayısı yayımlandı

MEB'in aylık bülteni "BİZDEN"in ikinci sayısı yayımlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

Velilere ulaştırmak üzere öğrencilere dağıtılan bültende, "müze" kavramı, "okul çağı çocuklarında kahvaltının önemi ve gıda okur yazarlığı" konuları ile "çocuklarını hayat karşısında güçlü kılmak isteyen anne ve babalara öneriler" yer aldı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bu ay çocuklarımızın yarı yıl tatili var. Yeni yıl ve ara tatil bir başlangıç olsun. Tüm yılımızı, çocuklarımızla sevgiyle, saygıyla, bilgiyle, görgüyle, kültürle, neşeyle geçirmenizi dilerim. Benim için gerçek okul-aile iş birliği o zaman layıkıyla hasıl olur"

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların gelişim sürecinde etkin rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan "BİZDEN" adlı aylık bültenin ikinci sayısı yayımlandı.

Velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılan bültende bu ay "müze" kavramı, "okul çağı çocuklarında kahvaltının önemi ve gıda okur yazarlığı" konuları ile "çocuklarını hayat karşısında güçlü kılmak isteyen anne ve babalara öneriler" bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bültende "Ziya öğretmen diyor ki" başlığı altında bir yazı kaleme aldı. Yazısında öğrencilerin anne ve babalarına hitap eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Doğada her şey yenilenir. Güneşin her gün doğuşu, her akşam batışı, mevsimlerin gelişi, baharda toprağın uyanışı, aldığımız her nefes hep bu yenilik üzerine. İnsanlar farkına varmasalar da her an bir yeniliğin içindeler. Anne baba olarak bizler de bu yeniliğin, bu akışın içindeyiz. Çocuklarımızla ilişkimizi, kendimizle, birbirimizle, çevremizle, doğayla ilişkimizi gözden geçirmek ve yenilenmek için her an bir fırsat. Bu kısa yazıları, buradaki uzman bilgilerini değişimin küçük bir hareketi olarak kabul edin ve lütfen yaşantınızda uygulayın.

Bu ay çocuklarımızın yarı yıl tatili var. Yeni yıl ve ara tatil bir başlangıç olsun. Tüm yılımızı, çocuklarımızla sevgiyle, saygıyla, bilgiyle, görgüyle, kültürle, neşeyle geçirmenizi dilerim. Benim için gerçek okul-aile iş birliği o zaman layıkıyla hasıl olur. İyi seneler olsun."

Bültenin "okul çağı çocuklarında
kahvaltının önemi
ve gıda okur yazarlığı" konulu bölümünde, "Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki kahvaltı ile güne başlayan çocukların hem konsantrasyonları daha yüksek olur hem de sağlıklı gelişim için gerekli enerji ve besin ögelerini alırlar. Bir çocuk uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde kahvaltısını etmelidir. Kahvaltısını evinde yapabileceği gibi doğru hazırlanmış bir beslenme çantası ile okulunda da yapabilir. Evde ya da okulda, kahvaltı tabağında ya da beslenme çantasında her besin grubundan besin olmasına dikkat edin." ifadeleri dikkati çekti.

- Anne ve babalara öneriler

Bültende, "Çocuklarını hayat karşısında güçlü kılmak isteyen anne ve babalara öneriler" de yer aldı.

Sağlıklı ve kendisine yeten bir genç yetiştirmenin, okul ve eğitim sisteminin görevi olduğu kadar, aile içinde kurulan ilişkiler ile anne ve babanın kendi sorumluluklarını yerine getirmesine bağlı olduğu vurgulanan öneriler bölümünde, şunlar kaydedildi.

"Başarısızlığı kötü bir şey olarak göstermeyin. Hiç başarısızlık yaşamamış olan insanlar ya hiçbir şey yapmamışlardır ya da kendilerini hiç zorlamamışlardır. Çocuğunuz üzüldüğü, hayal kırıklığı yaşadığı zaman duygularını anladığınızı gösterin, yanında olun ancak sorunları onun adına çözmeyin. Bunun için de karşılaştığı güçlükleri kendisinin çözmesi gerekir. Hayat başarısı için çocuğun kendisine güvenmesinden çok daha önemli olan karşılaştığı sorunları kendisinin çözeceğine inanmasıdır. Sorun çözme becerisi sorunları çözerek gelişir. Başarısız olan veya hata yapan çocuğunuza soracağınız soru, 'Ne öğrendin?' sorusu olmalı ve soru çocuğun hayal kırıklığını yoğun olarak yaşadığı an değil, duyguları yatıştığı zaman sorulmalıdır. Çocuğunuzu suçlamayın, 'Sana söylemiştim..., sözümü dinleseydin...' türü ifadeler kullanmayın. Başarılı olduğu durumlarda zekasını, yakışıklılığını veya güzelliğini övmeyin. Gayret, çaba ve niyetini takdir edin. Çocuğunuzun hatalarından çok, doğru yaptıklarını yakalayın ve o konularda olumlu geribildirim verin, övün. Her yaptığını da övmeyin. Küçük yaştan başlayarak aile içinde oynadığı her oyunu o kazanmasın. Başarısızlığın doğal olduğunu öğrenmenin ilk adımı budur."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Bakan Çavuşoğlu: "Libya’ya paralı askerlerin gelmesine karşıyız"Bakan Çavuşoğlu: "Libya’ya paralı askerlerin gelmesine karşıyız"
Bakan Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizde barış ve istikrara ciddi riskBakan Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizde barış ve istikrara ciddi risk
Anahtar Kelimeler:
aylık bülten Bizden Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
İmamoğlu: Erdoğan ile cuma namazında karşılaştık, talebimi ilettim

'Erdoğan ile karşılaştık, talebimi ilettim'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk

Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Gerilim tırmanıyor! NATO’dan acil durum toplantısı!

Gerilim tırmanıyor! NATO’dan acil durum toplantısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.