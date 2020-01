MEB'in aylık bülteni "BİZDEN"in ikinci sayısı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların gelişim sürecinde etkin rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan "BİZDEN" adlı aylık bültenin ikinci sayısı yayımlandı.

Velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılan bültende bu ay "müze" kavramı, "okul çağı çocuklarında kahvaltının önemi ve gıda okur yazarlığı" konuları ile "çocuklarını hayat karşısında güçlü kılmak isteyen anne ve babalara öneriler" bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bültende "Ziya öğretmen diyor ki" başlığı altında bir yazı kaleme aldı. Yazısında öğrencilerin anne ve babalarına hitap eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Doğada her şey yenilenir. Güneşin her gün doğuşu, her akşam batışı, mevsimlerin gelişi, baharda toprağın uyanışı, aldığımız her nefes hep bu yenilik üzerine. İnsanlar farkına varmasalar da her an bir yeniliğin içindeler. Anne baba olarak bizler de bu yeniliğin, bu akışın içindeyiz. Çocuklarımızla ilişkimizi, kendimizle, birbirimizle, çevremizle, doğayla ilişkimizi gözden geçirmek ve yenilenmek için her an bir fırsat. Bu kısa yazıları, buradaki uzman bilgilerini değişimin küçük bir hareketi olarak kabul edin ve lütfen yaşantınızda uygulayın.