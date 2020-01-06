MEB'in aylık bülteni "BİZDEN"in ikinci sayısı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların gelişim sürecinde etkin rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan "BİZDEN" adlı aylık bültenin ikinci sayısı yayımlandı. Velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılan bültende bu ay "müze" kavramı, "okul çağı çocuklarında kahvaltının önemi ve gıda okur yazarlığı" konuları ile "çocuklarını hayat karşısında güçlü kılmak isteyen anne ve babalara öneriler" bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bültende "Ziya öğretmen diyor ki" başlığı altında bir yazı kaleme aldı. Yazısında öğrencilerin anne ve babalarına hitap eden Selçuk, şunları kaydetti: "Doğada her şey yenilenir. Güneşin her gün doğuşu, her akşam batışı, mevsimlerin gelişi, baharda toprağın uyanışı, aldığımız her nefes hep bu yenilik üzerine. İnsanlar farkına varmasalar da her an bir yeniliğin içindeler. Anne baba olarak bizler de bu yeniliğin, bu akışın içindeyiz. Çocuklarımızla ilişkimizi, kendimizle, birbirimizle, çevremizle, doğayla ilişkimizi gözden geçirmek ve yenilenmek için her an bir fırsat. Bu kısa yazıları, buradaki uzman bilgilerini değişimin küçük bir hareketi olarak kabul edin ve lütfen yaşantınızda uygulayın.

Bu ay çocuklarımızın yarı yıl tatili var. Yeni yıl ve ara tatil bir başlangıç olsun. Tüm yılımızı, çocuklarımızla sevgiyle, saygıyla, bilgiyle, görgüyle, kültürle, neşeyle geçirmenizi dilerim. Benim için gerçek okul-aile iş birliği o zaman layıkıyla hasıl olur. İyi seneler olsun." Bültenin "okul çağı çocuklarında

kahvaltının önemi

ve gıda okur yazarlığı" konulu bölümünde, "Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki kahvaltı ile güne başlayan çocukların hem konsantrasyonları daha yüksek olur hem de sağlıklı gelişim için gerekli enerji ve besin ögelerini alırlar. Bir çocuk uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde kahvaltısını etmelidir. Kahvaltısını evinde yapabileceği gibi doğru hazırlanmış bir beslenme çantası ile okulunda da yapabilir. Evde ya da okulda, kahvaltı tabağında ya da beslenme çantasında her besin grubundan besin olmasına dikkat edin." ifadeleri dikkati çekti. - Anne ve babalara öneriler Bültende, "Çocuklarını hayat karşısında güçlü kılmak isteyen anne ve babalara öneriler" de yer aldı.