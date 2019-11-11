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MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül: - "Suç işlese dahi bir insanı, ömür boyu suçuyla yaşamaya mahkum etmeden, onun o suçtan ve hatadan dönmesini sağlayacak programları, eğitimleri yapmak Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim görevlerimiz arasındadır"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasının sonuçları belli oldu.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, MEB, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TESK, TOBB, MÜSİAD iş birliğinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4" projesi kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik düzenlenen yarışmada dereceye girenler, Başkent Öğretmenevi'ndeki programla duyuruldu.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, yarışmanın, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yarışmayla, denetimli serbestlik yükümlüleri ile eski hükümlülerin iş yaşamı ve sosyal hayattaki deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini, pişmanlıklarını ifade etmelerine imkan sağlandığını söyleyen Gül, "Bu öykü yarışması pek çok çalışmanın bir ayağıdır. Biz toplumun her kesiminden insanlara muhakkak ki söyleyecek sözümüzün, verecek mesajımızın olduğuna inanıyoruz. Suç işlese dahi bir insanı, ömür boyu suçuyla yaşamaya mahkum etmeden, onun o suçtan, hatadan dönmesini sağlayacak programları, eğitimleri yapmak Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim görevlerimiz arasındadır. Bu etkinliği de bu çerçevede düzenledik." diye konuştu.

Gül, proje kapsamında iş birliği yaptıkları Adalet Bakanlığı ile katılımcılara ve yarışmada görev yapan seçici kurul üyelerine teşekkür etti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz de suç işlemiş insanların topluma yeniden kazandırılmasının büyük öneme sahip olduğunu düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda insanların suç işleyip cezalarını çektikten sonra topluma kazandırılması, toplumun diğer fertleriyle bir ayrım gözetilmeksizin yaşamalarının sağlanması bakımından eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu yarışma da bu kapsamda değerlendirildiğinde bizim için çok değerli. Yaşadıkları olayları, belki hayat hikayelerini, belki pişmanlıklarını kaleme aldıkları bu öykülerin her biri çok büyük değere sahiptir. Belki gelecek projelerimize, gelecek çalışmalarımıza ve eğitim faaliyetlerimize ışık tutacak niteliktedir."

- Ödül töreni 28 Kasım'da

Yarışmada, Emre Yardımcı "Karanlığın En Koyu Tarafı" öyküsüyle birinci, Ahmet İncedil "Yeniden Uyanış" ile ikinci, Ali Çivril "Gün Doğumu" ile üçüncü oldu. Mansiyon ödülüne ise "Kendime" adlı öyküsüyle Hüsniye Özbek layık görüldü.

Türkiye birincisine 3 tam altın, ikincisine 2 tam altın ve üçüncüsüne ise tam altın verilecek. Türkiye genelindeki 7 bölgede ilk üçe giren eser sahipleri de yarım altınla ödüllendirilecek.

Türkiye genelinde dereceye girenler ödüllerini 28 Kasım'da düzenlenecek törenle alacak.

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Karanlığı Aydınlananlar meb Milli eğitim Bakanlığı

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