MEB'in ilk kalite yönetim sertifikası Hasan Polatkan Ortaokuluna verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uluslararası belgelendirme kuruluşu olduktan sonra ilk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Hasan Polatkan Ortaokuluna verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen çalışmalar neticesinde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı belgelendirme faaliyetlerinin ilk sonucunun alındığı belirtildi.

81 ilde eğitim ortamı ve öğrenme süreçlerine ilişkin okullarda, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere ulusal ve uluslararası standartlara dayalı yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasının sağlandığını vurgulayan Bakanlık, şu bilgileri verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığının model uygulamasında, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının kapsama alınmasının ardından bu alanda ilk sertifikayı almaya Ankara'daki Hasan Polatkan Ortaokulu hak kazanarak, tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hasan Polatkan Ortaokulu yönetim süreçlerinin eğitim öğretim becerilerine yansıması, veli memnuniyeti, veriye dayalı karar mekanizmaları, çalışan memnuniyeti, öğrencilerin başarısı, paydaşların okul yönetimi süreçlerine katılımı gibi pek çok faktörden geçer notu hak edip, 2 yıllık çalışmalarının karşılığı olan belgeyi aldı. İlk Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle, Genel Müdür İsmail Çolak tarafından okul müdürü Cenk Çakır'a verildi."

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okul ve kurumlarda sunulan hizmetlerin daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli olması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildiren MEB, bu kapsamda ulusal ve uluslararası standartlara dayalı yönetim sistemlerinin tüm okul ve kurumlarda yaygınlaştırılacağını da vurguladı.

