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MEB'in öğrencilere uyum eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim döneminde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere ilk kez adım atacak 4 milyon 300 bin çocuğun okula uyum eğitimleri başladı - Bakanlık, "okula uyum" anlayışını bir haftaya sığdırmak yerine bu süreci bu yıl 5-6 Eylül'de başlatıp "öğrenmeye uyum" şeklinde tüm eğitim-öğretim yılına yayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim döneminde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere ilk kez adım atacak 4 milyon 300 bin çocuğun uyum eğitimleri başladı.

2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarına yapılan uyum programı bu yıl iki gün şeklinde uygulanacak. Bu kapsamda uygulama "öğrenmeye uyum" şeklinde tüm eğitim-öğretim yılına yayılacak.

Bu yıldan itibaren okula uyum sadece yeni başlayacak çocukları değil, nakille gelen ara sınıfları ve okulda çalışanların tamamını ve velileri de kapsayacak organizasyonlar şeklinde uygulanmaya başlandı. Ayrıca okula uyum etkinlikleri konusunda illere, okullara ve öğretmenlere daha fazla esnek uygulama imkanı sağlandı.

- Öğretmenlere merak ettiklerini sordular

Bu kapsamda başkentte Çankaya Türkan Yamantürk İlkokulu'nda öğrencilere yönelik okula ve öğrenmeye uyum eğitimleri yapıldı. Sınıflarda velilerin de bulunduğu eğitimlerde öğrenciler okula dair merak ettiklerini öğretmenlerine sordu.

Çankaya Türkan Yamantürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sultan Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların anaokulu eğitimi gördüğü için ilkokula başladığında uyum sorunu yaşamayacaklarını belirtti.

Tezcan, öğrencilerin öğretmenlerini tanıyıp seveceklerini ifade ederek "Öğrenciler okula hazırlıklı geliyor. Eğitim konusunda hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Rahatça devam edeceğiz çalışmalarımıza. Ben yılların öğretmeniyim. Oyun ile dersleri sevdireceğiz, işleyeceğiz." diye konuştu.

İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Kaan ise okula başladığı için çok heyecanlı olduğuna işaret ederek "Anaokuluna gittim. Okulun ne olduğunu biliyorum. Hatta matematik bile biliyorum ama okuma yazma öğrenmek için çok heyecanlıyım." dedi.

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"öğrenmeye uyum" meb Milli eğitim Bakanlığı

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