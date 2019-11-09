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MEB'in Türkçe uyum sınıflarında 115 bin öğrenci eğitim alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:23 | Son Güncelleme

Eylül ayı itibarıyla 81 ilde açılan Türkçe "uyum sınıfları"nda yaklaşık 115 bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor - Uyum sınıflarıyla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilik düzeyinin artırılması ve Türk eğitim sistemine uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor - Sınıflarda Türkçe dil eğitiminin yanı sıra, Arapça veya İngilizce seçmeli yabancı dil, görsel sanatlar ve beden eğitimi gibi derslere de yer veriliyor

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerini ve entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla açılan "uyum sınıfları"nda yaklaşık 115 bin öğrenci öğrenim görüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, eğitimi Suriyeli çocuklar için sadece temel bir hak olarak değil, aynı zamanda çocukların yaşadıkları zorlu dönemi atlatmaları ve kendi geleceklerini inşa edebilmeleri açısından da hayati öneme sahip bir konu olarak değerlendiren Bakanlık, Türkiye'de bu durumdaki öğrencilerin eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye'deki tüm yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerini kolaylaştırmak ve entegrasyonlarını artırmak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren "uyum sınıfları" oluşturulması kararı alınırken, bu çerçevede 81 ilde bulunan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil seviyelerini tespit etmek amacıyla 3 Mayıs 2019 tarihinde Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlendi.

İlkokul 3 ve 4. sınıf, ortaokul ve lise kademelerinde 300 binin üzerinde öğrencinin katılım sağladığı Türkçe Yeterlik Sınavı sonucunda 60 puanın altında kalan öğrenciler için eylül ayından itibaren Türkiye genelinde "uyum sınıfları" oluşturuldu.

- Görsel sanatlar ve yabancı dil de öğreniyorlar

Bakanlığın verilerine göre, 81 ilde açılan uyum sınıflarında halihazırda yaklaşık 115 bin yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor.

Bu sınıflarla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilik düzeyinin artırılması ve Türk eğitim sistemine uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Uyum sınıflarında Türkçe dil eğitiminin yanı sıra Arapça veya İngilizce seçmeli yabancı dil, görsel sanatlar ve beden eğitimi gibi derslere de yer veriliyor.

- Toplam 785 bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim alıyor

Öte yandan kitlesel göçün başladığı ilk yıllarda Suriyeli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Geçici Barınma Merkezleri ile göçten yoğun olarak etkilenen şehirlerde "geçici eğitim merkezleri" kuran Bakanlık, 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren yürüttüğü çalışmalarla çocukların resmi okullara yönlendirilmesini sağlıyor.

Bu kapsamda kasım ayı itibarıyla MEB'e bağlı resmi okullarda ve sayıları her geçen gün azalan geçici eğitim merkezlerinde toplam 785 bin yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor. Büyük bölümünü Suriyeli çocukların oluşturduğu öğrenciler içinde farklı ülkelerden çocuklar da bulunuyor.

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