MEB'in Türkçe uyum sınıflarında 115 bin öğrenci eğitim alıyor

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerini ve entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla açılan "uyum sınıfları"nda yaklaşık 115 bin öğrenci öğrenim görüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, eğitimi Suriyeli çocuklar için sadece temel bir hak olarak değil, aynı zamanda çocukların yaşadıkları zorlu dönemi atlatmaları ve kendi geleceklerini inşa edebilmeleri açısından da hayati öneme sahip bir konu olarak değerlendiren Bakanlık, Türkiye'de bu durumdaki öğrencilerin eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye'deki tüm yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerini kolaylaştırmak ve entegrasyonlarını artırmak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren "uyum sınıfları" oluşturulması kararı alınırken, bu çerçevede 81 ilde bulunan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil seviyelerini tespit etmek amacıyla 3 Mayıs 2019 tarihinde Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlendi.