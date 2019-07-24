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MEB'in ücretsiz gençlik kampı sayısı artırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 21:19 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyası kapsamında, ücretsiz gençlik kampına gönderilecek öğrenci sayısında artış olacağını müjdeledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık tarafından başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyası kapsamında düzenlenecek ücretsiz gençlik kampı sayısının artırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyasıyla ücretsiz gençlik kampına gönderilecek öğrenci sayısında artış olacağı müjdesine ilişkin, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Selçuk, #cokokuyancokgeziyor etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir günde ne çok haber geldi, 'hocam biz kulübümüzü kurduk' diye. 100 öğrenci gidecekti kampa, gönderemediğimizde aklım kalacak. Siz okumaya bakın, biz de kamp sayısını artırmanın yollarına bakalım." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda, öğrencilerin okuma kampanyasına nasıl katılacağına ilişkin bilgiler veriliyor.

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Liseliler çok okuyor çok geziyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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