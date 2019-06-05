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MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:04 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak sunulan ve vatandaşların mesleki becerilerini, yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyan yaygın eğitim kurslarına 5 ayda 3 milyon 447 bin 145 kişi kayıt yaptırdı - Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kurslara katılanların 1 milyon 358 bin 511'ini erkekler, 2 milyon 88 bin 634'ini de kadınlar oluşturdu - 2019'un ilk 5 ayında en çok kursiyer kaydedilen kurs, 393 bin 891 kişinin başvurduğu Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi oldu. Türkiye genelinde bu kapsamda toplam 12 bin 319 kurs açıldı

BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ücretsiz olarak sunulan ve vatandaşların mesleki becerilerini, yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyan yaygın eğitim kurslarına 5 ayda 3 milyon 447 bin 145 kişi katıldı.

AA muhabirinin MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ili ve ilçelerinde bulunan yaygın eğitim kurslarında bilgisayar işletmenliğinden yabancı dile, el sanatlarından görsel sanatlara ve müzikten sağlığa kadar birçok farklı alanda ücretsiz eğitimler veriliyor.

Vatandaşlar bu kurslar aracılığıyla mesleki beceriler edinme, genel kültür seviyelerini artırma, çeşitli hobi dallarında yeteneklerini geliştirip uzmanlaşma imkanı buluyor.

Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kurslardan 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 8 milyon 294 bin 852 kişi yararlanırken, 2019'un ilk 5 aylık döneminde de kurslara yoğun ilgi gösterildi.

Bu dönemde toplam 3 milyon 447 bin 145 vatandaş Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan kurslara kaydoldu. Kursiyerlerin 1 milyon 358 bin 511'ini erkekler, 2 milyon 88 bin 634'ini de kadınlar oluşturdu.

- Bağımlılıkla Mücadele Eğitimlerine rekor katılım

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğinde sürdürülen ve bu yıl tüm eğitim kademelerindeki okullar ve kurumlarda yaygınlaştırılan "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde bu konuda açılan kurslara da vatandaşların yoğun katılımı sağlandı.

Verilere göre, yılın ilk 5 ayında en çok kursiyer kaydedilen kurs, 393 bin 891 kişi ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi oldu. Türkiye genelinde bu kapsamda toplam 12 bin 319 kurs açıldı.

Bunu 300 bin 378 kursiyerle "Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi", 105 bin 536 kursiyerle de "Okullar Hayat Olsun Projesi" etkinlikleri izledi.

Bilgisayar İşletmenliği kursuna 80 bin 372, Kur'an-ı Kerim (Elifba) okuma kursuna 66 bin 370, Kur'an-ı Kerim Tevcidli okuma kursuna 66 bin 370, Türk İşaret Dili kursuna ise 59 bin 750 vatandaş katıldı.

Ayrıca İngilizce A1 seviyesi eğitimlerinden 52 bin 320, İlk Yardım kursundan da 50 bin 885 kişi yararlandı.

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