MEB'in yaptığı sınavlar, ISO 9001 ve ISO 27001 kalite güvencesinde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve sahip olduğu bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini garanti altına alan uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olmak için 2019 Ocak ayında çalışmalara başladı.

Geçen yıl altyapıya önemli yatırım yapan Bakanlık, tüm süreçlerini ISO 9001 ve ISO 27001 için yeniden yapılandırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından başvuru yapıldı.

MEB, yapılan dış değerlendirmeden başarıyla geçti. Böylece MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci, öğretmen ve çalışanlarına yönelik düzenlediği, diğer kamu kurum ve kuruşlarına yaptığı, yılda yaklaşık 15 milyon adayın katıldığı sınavlara yönelik uluslararası kalite standardını tescilleyen iki önemli belgeyi almaya hak kazandı.