MEB'in yeni düzenlemesinden sözleşmeli 58 bin öğretmen yararlanacak

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli öğretmenlere yönelik düzenlemesi, mevcut 58 bin 270 öğretmenin yanında yeni atanacak 20 bin öğretmeni de kapsayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, sözleşmeli öğretmenlere yönelik müjde niteliğinde yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği açıklanmıştı.

Buna göre, öğretmenlerin bulundukları yerlerde 4 yıl sözleşmeli 2 yıl da kadrolu olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süreleri, 3 yıl sözleşmeli 1 yıl da kadrolu olmak üzere toplam 4 yıla indirilecek şekilde yeniden düzenleniyor.

Böylece birinci sınıfta öğrencileri devralan bir öğretmen, dört yıl sonunda öğrencilerini mezun ettikten sonra görev süresini tamamlayabilecek.

Sözleşmeli öğretmenler, ilk defa Ekim 2016'da atandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığında, 2016'da 17 bin 858,

2017'de 20 bin 797,

2018'de 19 bin 615 olmak üzere toplam 58 bin 270 sözleşmeli öğretmen fiilen görev yapıyor.