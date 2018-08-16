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MEBS'te temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 204 asker yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:14 | Son Güncelleme

MEBS'te temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 204 asker yemin etti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 204 asker için yemin töreni düzenlendi.

372. dönem asteğmen adayları ile kısa dönem acemi erler ve 2018/9 dönemi uzman erbaşlar ile 1998/3 tertip acemi erlerden oluşan askerler için birliğin tören alanında gerçekleştirilen tören, sancak geçişinin ardından yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Albay Faruk Tosun, Türkiye Muharip Gaziler Derneğinden 12 muharip gazi, askerler ve aileleri katıldı.

Tosun, burada yaptığı konuşmada, "Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz, ileride çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Artık kutsal görev sırası sizde. Silahlı kuvvetlerimizin en genç Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, 372. dönem asteğmen adayları ile kısa dönem acemi erler ve 1998/3 tertip acemi erler arasından birliğe ilk katılan 7 asker tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende, vatani görevlerini daha önce MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapan, çocukları da yemin töreninde ant içen baba ve dedeler ile okula ilk katılan askerlere belge ve hediyeler verildi.

Bando ve marşlar eşliğinde yapılan resmi geçit sonrasında, askerler aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

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