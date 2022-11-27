Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip... Karantina önlemleri alındı! O ülke alarmda

Sık sık kuş gribi haberleriyle gündeme gelen Güney Kore'den ülkeyi alarma geçiren bir haber daha geldi. Ülkenin güneyinde bulunan Goheung ilçesindeki bir ördek çiftliğinde kuş gribi virüsü tespit edildi. Bu gelişme ekipleri hızla alarma geçirirken söz konusu ilçenin ülkenin başkenti Seul'e yaklaşık 470 km uzaklıkta bulunduğu biliniyor.

KARANTİNA ÖNLEMLERİ ALINDI

İlçedeki kuş gribi vakaları nedeniyle 26 bin ördeğin bulunduğu çiftlikte karantina önlemleri alındı.

YÜKSEK BULAŞICILIĞA SAHİP! MECBUR KALINIRSA...

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yüksek bulaşıcılığa sahip kuş gribi virüsünü engellemek için epidemiyolojik araştırmalar yapılacağı, risk altındaki diğer kurumlarla iletişime geçilip çeşitli önlemler alınacağı ayrıca mecbur kalınması durumunda hasta hayvanların öldürüleceği belirtildi. (İHA)