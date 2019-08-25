Meçhul Asker Anıtı, madde bağımlılarının mekanı oldu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ta, şehitler anısına yaptırılan Meçhul Asker Anıtı ile Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri binası, atıl kaldı. Madde bağımlılarının mesken tuttuğu alanı çevreleyen bahçe duvarlarının yıkık olduğu, bankların ise ot bağladığı görüldü.

Kentte, Kars Zaferi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla tüm şehitler anısına Meçhul Asker Anıtı inşa edildi. Dönemin Valisi Muhlis Babaoğlu tarafından 1955 yılında temeli atılan anıtı 1967'de Belediye Başkanı Arif Taşçı, 10 metre yükseklikte gri kesme taştan yaptırdı. Anıtın hemen yanına ise Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri binası inşa edildi. Anıt ve dernek binası, bir süre sonra atıl kaldı. Tabelası sökülen anıtın duvarlarına yazılar yazıldı. Binanın duvarları da yazılarla doldurulurken, içinin harabeye döndüğü görüldü. Bahçedeki bankları ise ot bağladı. Kent sakinleri, madde bağımlıların mekanı haline gelen anıt ve dernek binasına bir an önce sahip çıkılmasını istedi.

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