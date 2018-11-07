‘Meçhul Paşa’ oyunu prömiyer yapacak

İSTANBUL, (DHA) - TİYATROADAM’IN yeni oyunu Meçhul Paşa, siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın serüvenini tiyatro sahnesine taşıyor. Erdem Akakçe, Bülent Çolak ve Fatih Koyunoğlu’nun oynadığı Meçhul Paşa, 13 Kasım’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde ilk defa seyirci ile buluşacak.

Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardıkları Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın serüveni ‘Meçhul Paşa’ olarak tiyatro sahnesine taşınıyor. Erdem Akakçe, Bülent Çolak ve Fatih Koyunoğlu’nun rol aldığı Meçhul Paşa, ilk defa 13 Kasım Salı günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde prömiyer yapacak.

“MEÇHUL PAŞA HINZIR BİR ORTAOYUNU”

Prova öncesinde Trump Avm’de konuşan Erdem Akakçe, Bülent Çolak ve Fatih Koyunoğlu, şu sıralar oyuna çalıştıklarını ifade etti. İki yıldır Meçhul Paşa’nın hazırlıkları içinde olan ekip yeni oyunları hakkında şöyle konuştu:

“Biz büyük bir sorumluluk altına girdik. Markopaşa’nın dönemini, serüvenini anlatmak kolay bir iş değil. Tiyatroadam’ın alıştığınız şenlikli tarzını konuşturduğu yeni oyunu Meçhul Paşa’yı, Markopaşa’nın masalsı günlüğünü tutan hınzır bir ortaoyunu şeklinde nitelendirebiliriz. Biz bu oyuna çalışırken, çok düşünüyoruz, çok eğleniyoruz. Oyunu izlemeye gelenler de bizimle aynı duyguları paylaşacak diye düşünüyoruz.”