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"Meçhul Paşa" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 23:59 | Son Güncelleme

Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu ve Bülent Çolak’ın rol aldığı oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında sahnelendi - Oyun öncesinde, usta oyuncular Rasim Öztekin ve Oya Başar'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi

FRANKFURT (AA) - Tiyatro Adam tarafından hazırlanan "Meçhul Paşa" oyunu seyirciyle buluştu.

Oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında Rüsselsheim Tiyatro'da sahnelendi.

Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu ve Bülent Çolak’ın rol aldığı oyun öncesinde, usta oyuncular Rasim Öztekin ve Oya Başar’a "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.

Ödüller, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı tarafından takdim edildi.

Oyunculardan Fatih Koyuncuoğlu, oyunun ardından yaptığı konuşmada, "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde canı gönülden, içten ve bizi kendi evimizin ötesinde hissettiren bir yapı kurmuşlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım sizinle hasbihalimiz devam eder." dedi.

Etkinlikte, festivalin onursal başkanlarından oyuncu Aşyenil Şamlıoğlu tarafından "Meçhul Paşa" ekibine, teşekkür plaketi verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

- "Meçhul Paşa"

Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı "Meçhul Paşa"nın yönetmenliğini Emrah Eren üstleniyor.

Yaklaşık 110 dakika süren 2 perdelik oyunun müziklerinde ise Deniz Bayrak imzası bulunuyor.

Oyun, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz'un birlikte çıkardıkları haftalık gazete "Markopaşa"nın hikayesine mizahi bir dille yaklaşıyor.

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"6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" Tiyatro Frankfurt

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