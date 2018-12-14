Mecideyköy'de ambulans ile bir araç çarpıştı (1)

\u00d6zg\u00fcr EREN\/\u0130STANBUL,(DHA)-MEC\u0130D\u0130YEK\u00d6Y'de ambulans ile hafif ticari ara\u00e7 \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. 1 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 kaza nedeniyle trafik yo\u011funlu\u011fu olu\u015ftu. Olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.\n(FOTO\u011eRAF)Y\u00fcz\u00fc parampar\u00e7a olan gencin inan\u0131lmaz de\u011fi\u015fimi!D\u00fczce'de yang\u0131n facias\u0131; 3 \u00e7ocuk \u00f6ld\u00fc, babalar\u0131 yaraland\u0131 (4) Ka\u00e7ak nargile t\u00fct\u00fcn\u00fc imalathanesine bask\u0131n
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