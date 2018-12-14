Mecideyköy'de ambulans ile bir araç çarpıştı (1)

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-MECİDİYEKÖY'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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