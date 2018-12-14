Mecideyköy'de ambulans ile bir araç çarpıştı (1)

\u00d6zg\u00fcr EREN\/\u0130STANBUL,(DHA)-MEC\u0130D\u0130YEK\u00d6Y'de ambulans ile hafif ticari ara\u00e7 \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. 1 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 kaza nedeniyle trafik yo\u011funlu\u011fu olu\u015ftu. Olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.Hi\u00e7 renksiz g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 g\u00f6rd\u00fcn\u00fcz m\u00fc? Dikkatli bak\u0131nSobadan s\u0131zan gazdan zehirlenen anne ve yatalak o\u011flu hastanelik oldu\u0130znik'te tarlada i\u015f makinesi ile ka\u00e7ak kaz\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum