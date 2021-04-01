HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferler normale döndü

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferler normale döndü

01.04.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında çıkan yangın nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı.

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında çıkan yangın nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro hattında seferler durdu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle durağında yoğunluk oluştu.
İETT tarafından güzergahta ek otobüs seferleri konuldu. Metro hattındaki arıza yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından giderilerek seferler normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Çavuşoğlu duyurdu! Kimlikle seyahat dönemi başladıÇavuşoğlu duyurdu! Kimlikle seyahat dönemi başladı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

1 Aralık 2020'de başlamıştı, bugün sona erdi! Kuyruğun sonu gelmedi

1 Aralık 2020'de başlamıştı, bugün sona erdi!

Prof. Dr. Ceyhan'dan çok önemli 'tek doz aşı' uyarısı

Prof. Dr. Ceyhan'dan çok önemli 'tek doz aşı' uyarısı

İstanbul'da gizli tarih: Bir kum tabakasını temizledikten sonra izler ortaya çıktı

İstanbul'da gizli tarih: Bir kum tabakasını temizledikten sonra izler ortaya çıktı

Yehova şahidi olan ünlüler | İşte Yehova şahidi olmanın kuralları ve yasakları...

İşte Yehova şahidi olan ünlüler

Son Dakika: Çavuşoğlu duyurdu! Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı

Çavuşoğlu duyurdu! Kimlikle seyahat dönemi başladı

Adana polisi katliamı önledi! Silahlarla yakalandılar

Katliama gidiyorlardı! Yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.