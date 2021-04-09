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Mecidiyeköy Metro İstasyonu kapatıldı

09.04.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Mecidiyeköy Metro İstasyonu kapatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Mecidiyeköy istasyonumuz hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatılmıştır. Bu süre içerisinde seferlerimiz Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacaktır. Yolcularımızın aşağıda belirtilen alternatifler ile Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlanacaktır.

Mecidiyeköy Yönünden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:

• Mecidiyeköy metro istasyonu 1 numaralı çıkıştan (Metrobüs Bağlantısı ve Mecidiyeköy Otobüs Durakları Çıkışı) hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz,

Mahmutbey Yönünden Mecidiyeköy Yönüne Ulaşım:

• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e ulaşabilirsiniz,

Mahmutbey Yönünden Kağıthane ve Çağlayan’a Ulaşım:

• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşabilirsiniz,

Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:

• M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden M7 Mahmutbey-Nurtepe seferlerimiz ile Mahmutbey yönüne seyahat edebilirsiniz,

Metrobüs’e Ulaşım:

• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz,

• M7 Kağıthane istasyonundan 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimizi kullanıp M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz,

• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e geçerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Mecidiyeköy durağına ulaşabilirsiniz.

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