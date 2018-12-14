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Mecidiyeköy'de ambulansla ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 16:45 | Son Güncelleme

MECİDİYEKÖY'de, ambulansla hafif ticari araç çarpıştı.

Mecidiyeköy'de ambulansla ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) MECİDİYEKÖY'de, ambulansla hafif ticari araç çarpıştı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden özel ambulans sürücüsü, Cemal Sahir Sokağı'ndan Büyükdere Caddesi'ne girdiği sırada, orta yoldan Zincirlikuyu yönüne giden hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, bir başka ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle orta yol araç geçişine kapanırken, trafik durma noktasına geldi. Polis, kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

(FOTOĞRAF)

(FOTOĞRAF-MD)

Mecidiyeköy'de ambulansla ticari araç çarpıştı: 1 yaralıMecidiyeköy'de ambulansla ticari araç çarpıştı: 1 yaralıMecidiyeköy'de ambulansla ticari araç çarpıştı: 1 yaralıMecidiyeköy'de ambulansla ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

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