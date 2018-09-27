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Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 20:28 | Son Güncelleme

MECİDİYEKÖY'DE'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-MECİDİYEKÖY'DE'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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