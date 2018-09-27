HABER

MECİDİYEKÖY'DE HALK OTOBÜSÜ KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 20:28 | Son Güncelleme

Hakan KAYA- Özgür EREN / İSTANBUL DHA Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı.

Hakan KAYA- Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------
Kazadan cep telefonu görüntüsü

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı konduİran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu
Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilirMeral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, çıkan yangında kül oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, çıkan yangında kül oldu!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.