MECİDİYEKÖY'DE HALK OTOBÜSÜ KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI (1)

Hakan KAYA- Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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Kazadan cep telefonu görüntüsü
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