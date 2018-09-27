MECİDİYEKÖY'DE HALK OTOBÜSÜ KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI (1)

Hakan KAYA- Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

Kazadan cep telefonu görüntüsü

