Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı (1)

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-MECİDİYEKÖY'DE'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

