HABER

Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

MECİDİYEKÖY'DE'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-MECİDİYEKÖY'DE'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

PARTNERRüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!
Şanlıurfa'da iki aile arasında çocuk kavgası: 1 ölü, 4 yaralıŞanlıurfa'da iki aile arasında çocuk kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Mecidiyeköy'deki halk otobüsü kazası kameradaMecidiyeköy'deki halk otobüsü kazası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!

Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!

Bir şehri karıştıran olay! Sadece Türkiye'de olur

Bir şehri karıştıran olay! Sadece Türkiye'de olur

Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!

Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!

Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!

Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!

Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'

Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'

Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi

Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.