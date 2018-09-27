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MECİDİYEKÖY'DE HALK OTOBÜSÜ KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI; 18 YOLCU YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 22:10 | Son Güncelleme

Ortaköy-Dereboyu-Taksim seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Ortaköy-Dereboyu-Taksim seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 18 yolcu yaralandı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi, Levent istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Şişli'den Ortaköy Dereboyu-Taksim seferini yapmak üzere hareket eden DT2 numaralı 34 HY 3543 plakalı halk otobüsü, Cadde üzerinde "U" dönüşü yapmaya çalışan 34 FR 3330 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, D-100 Karayolu köprü ayağına çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI
Can pazarının yaşandığı kazada otobüste bulunan 18 yolcu yaralandı. Trafiğin en yoğun olduğu saatte meydana gelen kazanın bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Levent istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu azaldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaşanan hareketlilik
-Ambulanslar
-Kaza yapan otobüs
-Ambulansa alınan yaralı
-Polis ekipleri
-Detaylar

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