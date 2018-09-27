MECİDİYEKÖY'DE HALK OTOBÜSÜ KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI (2)

Hakan KAYA- Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü bir otomobile ardından köprü ayağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Levent istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ortaköy-Şişli arasında sefer yapan DT2 numaralı halk otobüsünde saat 20.00 sıralrında meydana gelen kazada otobüste hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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Kazadan cep telefonu görüntüsü

DT2 Ortaköy - Taksim

