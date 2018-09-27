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Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 21:17 | Son Güncelleme

ORTAKÖY seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ORTAKÖY seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Mecidiyeköy Dereboyu Caddesi Levent istikametinde meydana geldi. Şişli'den Ortaköy seferini yapmak üzere hareket eden DT2 numaralı 34 HY 3543 plakalı halk otobüsü, önce aynı yöndeki 34 FR 3330 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, D-100 Karayolu köprü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada otobüste bulunan birçok yolcu yaralandı. Trafiğin en yoğun olduğu saatte meydana gelen kazanın bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Levent istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
(FOTOĞRAF)

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