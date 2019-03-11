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Mecidiyeköy’de lüks cip alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 00:02 | Son Güncelleme

Şişli’de seyir halinde olan lüks cipte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mecidiyeköy’de lüks cip alev alev yandı

Şişli’de seyir halinde olan lüks cipte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Cipin alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FD 9769 plakalı cipin motor kısmından dumanlar gelmeye başladı. Dumanları gören sürücü aracını yolun kenarına çekerek araçtan uzaklaştı. Aracın yandığını gören diğer sürücüler yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan cipi kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Can kaybı yaşanmazken yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.
Lüks cipin alevler içinde kaldığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Mecidiyeköy’de lüks cip alev alev yandı

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