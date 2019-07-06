MECİDİYEKÖY'DE METROBÜS KAZASI (2)

Mustafa BAKIRHAN / İstanbul, (DHA) - Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre metrobüsün çarptığı yaya ve metrobüs içerindeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay ambulnasla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüsün yoldan çekildi, metrobüs seferleri normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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- Metrobüslerin görüntüsü

- Yolcuların görüntüsü

- Kaza yapan metrobüsün görüntüsü

- Yaralılın ambulansa taşınması

- Detaylar

