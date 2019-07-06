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Mecidiyeköy'de metrobüs kazası: 2 YARALI 

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 00:37 | Son Güncelleme

 MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Mustafa BAKIRHAN / İstanbul, (DHA) - MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Metrobüsün çarptığı yaya ile araç içinde bulunan 1 yolcu yaralandı.
Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağı ile Zincirlikuyu metrobüs durağı arasında 23:15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan Cevizlibağ -Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.
Çarpmamın etkisiyle metrobüsün ön camı kırılırken metrobüsün çarptığı yaya ile metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Kazada yolcular büyük panik yaşadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Metrobüs seferleri bir süre aksarken polis ekipleri ve metrobüs görevlileri olası ikinci bir kazanın yaşanmaması için yola çıkan yolcuları kaza nedeniyle duran metrobüslere bindirerek yolu trafiğe açtı. Kazaya karışan metrobüs de içinde kalan yolcularla birlikte Zincirlikuyu İstasyonu'na çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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