Mecidiyeköy'de motosiklet metrobüsle çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı(Ek bilgiyle)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye metrobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs yolunda ilerleyen, adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 34 TN 2706 plakalı metrobüsle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, metrobüsteki iki yolcu hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne olay yerinde kalp masajı yaptı. Müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ile hafif yaralanan iki yolcu hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Emre Can Azder, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.