Mecidiyeköy'deki kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdı

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) Ortaköy seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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