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Mecidiyeköy'deki kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

Ortaköy seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı.

Mecidiyeköy'deki kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdı

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) Ortaköy seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Mecidiyeköy'deki kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdıMecidiyeköy'deki kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdıMecidiyeköy'deki kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdıMecidiyeköy'deki kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdı

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