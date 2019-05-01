MECİDİYEKÖY'DEN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE: 7 GÖZALTI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin dağılın uyarını rağmen yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Pankartla yürüyen grup

-Polisin müdahalesi

-Gözaltına alınmaları

-Polis aracına bindirilmeleri

-Genel ve detaylar

