MECİDİYEKÖY'DEN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE: 7 GÖZALTI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin dağılın uyarını rağmen yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Görüntü dökümü:
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-Pankartla yürüyen grup
-Polisin müdahalesi
-Gözaltına alınmaları
-Polis aracına bindirilmeleri
-Genel ve detaylar
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