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Meclis açıldı mı, kapalı mı? TBMM ne zaman açılacak? İşte TBMM ile ilgili son gelişmeler

21.02.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından çalışmalarına ara verdiği duyuruldu. Özellikle EYT'nin resmi gazetede yayımlanması için bekleyen vatandaşlar, 'meclis açıldı mı?, meclis kapalı mı?' gibi soruların yanıtını sorgulatıyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası meclisin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki Meclis açıldı mı, kapalı mı? TBMM ne zaman açılacak? İşte TBMM ile ilgili son gelişmeler..

Meclis açıldı mı, kapalı mı? TBMM ne zaman açılacak? İşte TBMM ile ilgili son gelişmeler

Meclis, deprem nedeniyle çalışmalarına bir süreliğine ara verdi. TBMM, ülkemizin Kahramanmaraş ve Doğu - Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan yıkıcı depremler sonrasında görüşmeleri askıya almış ve çalışmalarını bir süre durdurmuştu. Meclis TV üzerinden gelişmeleri takip eden vatandaşlar TBMM'nin açılış tarihini sorguluyor. Peki Meclis açıldı mı, kapalı mı? TBMM ne zaman açılacak? İşte detaylar...

MECLİS AÇILDI MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem felaketi sonrasında çalışmalarını durdurdu. İlk etapta 19 Şubat'ta çalışmalarına başlayacağı duyurulan TBMM'nin açılış tarihi en son 21 Şubat olarak değiştirildi.

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TBMM şu an hala faaliyetlerini durdurmuş durumda. Özellikle EYT ve taşerona kadro bekleyen vatandaşlar tarafından meclisin açılışı heyecanla bekleniyor.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin tekrar çalışmalarına başlama tarihi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 21 Şubat'ın ardından tarihte tekrar değişikliğe gidildi. Son olarak meclisin açılış tarihi 28 Şubat olarak açıklandı.
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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM açılış tarihine ilişkin açıklama yaptı.
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AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun Deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

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