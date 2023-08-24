Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023 Meclis tatili ne zaman bitiyor? TBMM yeni yasama dönemi

TBMM açılış tarihine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar yürütecek. 16 Temmuz Pazar günü tatile giren Meclis'in açılış tarihi merak konusu oldu. İşte TBMM yeni yasama dönemi çalışma takvimi...
Seçimler sonrası yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.
14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.