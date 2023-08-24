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Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023 Meclis tatili ne zaman bitiyor? TBMM yeni yasama dönemi

24.08.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis'in açılacağı tarih merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çalışma dönemini tamamlayarak tatile girdi. Meclis tatilinin sona ermesiyle beraber yeni yasama dönemi başlayacak. Peki, Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023 Meclis tatili ne zaman bitiyor?

Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023 Meclis tatili ne zaman bitiyor? TBMM yeni yasama dönemi

TBMM açılış tarihine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar yürütecek. 16 Temmuz Pazar günü tatile giren Meclis'in açılış tarihi merak konusu oldu. İşte TBMM yeni yasama dönemi çalışma takvimi...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Seçimler sonrası yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı

14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.

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