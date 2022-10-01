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Meclis açıldı mı? TBMM gündeminde neler, hangi konular var? TBMM 2022 açılışı!

01.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis açıldı mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 27. Dönem 6. Yasama yılı için beklenen gün geldi. TBMM'de birçok önemli konu masaya yatırılacak. Basında yer alan haberlerin ardından çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, meclis açıldı mı? TBMM gündeminde neler var?

Meclis açıldı mı? TBMM gündeminde neler, hangi konular var? TBMM 2022 açılışı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 1 Temmuz Cuma günü çalışmalarına ara veren TBMM açıldı. Birçok konu ele alınacağı için gözler TBMM’ye çevrildi. Peki, TBMM gündeminde neler var? İşte masaya yatırılacak konular...

MECLİS AÇILDI MI?

Meclis, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü açıldı. Saat 14.00’te toplanmak üzere milletvekilleri Meclis’te yerini aldı.

Meclis açılışı Meclis Atatürk Anıtı'nda saygı duyurusu ve İstiklal Marşı okunuşu ile açıldı.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek.

Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

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