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Meclis açılışında dikkat çeken anlar: Alkış ittifakı

01.10.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis'in açılışında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in locaya girişinde CHP'liler de yerlerinden alkışladı. Aynı şekilde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde de İYİ Partililer yerinde alkışladı. Bu durum kulislerde 'alkış ittifakı' olarak yorumlandı.

Meclis açılışında dikkat çeken anlar: Alkış ittifakı

Meclis yaklaşık 2.5 aylık yaz tatilinin ardından 27. Dönem 5. Yasama yılına başladı. Meclis'in açılış toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar da hazır bulundu. Milletvekili olmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Genel Kurulu locadan izledi.

Akşener'i locaya girişi sırasında İYİ Partili milletvekilleri ayağa kalkarak alkışlarken CHP'li milletvekilleri de yerlerinden Akşener'i alkışladı. Aynı şekilde CHP Genel Başkanı salona girdiğinde de CHP'li milletvekilleri ayağa kalkarken, alkışlara İYİ Partililer de eşlik etti.

İYİ PARTİLİLER ERDOĞAN GELDİĞİNDE AYAĞA KALKTI

Yabancı misyon temsilcileri, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanlarının izlediği açılışta ilk konuşmayı Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptı. Şentop konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

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Erdoğan'ı AK Parti Milletvekilleri ayakta alkışlarla karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri de Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Bu sırada İYİ Parti Milletvekilleri de ayağa kalktı, ancak alkışlamadılar. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'ndaki tüm milletvekilleri ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP İYİ Parti
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