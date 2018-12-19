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Meclis, 'Afganistan Tezkeresi' sonrası 7 Ocak'a kadar tatile girecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

TBMM, 2019 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin ardından, 25 Aralık'ta Afganistan Tezkeresi’ni görüştükten sonra 7 Ocak tarihine kadar tatile girecek.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM, 2019 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin ardından, 25 Aralık'ta Afganistan Tezkeresi’ni görüştükten sonra 7 Ocak tarihine kadar tatile girecek. Liderler son grup toplantılarını 25 Aralık Salı günü yapacak.
2019 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri, 21 Aralık Cuma günü bitiyor. Bütçe görüşmelerinin ardından yılbaşından önce bir değişiklik olmazsa öngörülen Meclis çalışma takvimi şöyle:
25 Aralık Aralık Salı günü; TSK unsurlarının, NATO’nun Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin süresinin 1 yıl uzatılmasını görüşecek. Meclis, Afganistan Tezkeresi’ni görüştükten sonra çalışmalarına 7 Ocak’a kadar ara verecek.
Aynı gün Meclis’te bulunan siyasi partiler son grup toplantılarını da yapacak.

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