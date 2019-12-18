Meclis Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yasama, denetim ve bütçe süreçlerini inceledi

ALPER ATALAY - TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yasama, denetim ve bütçe süreçlerini inceleyerek, raporlaştırdı. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Almanya Parlamentosu, Fransa Ulusal Meclisi ve İngiltere Avam Karamarası'nın kendi hükümet sistemleri içindeki konumu, rolü ve diğer kuvvetlerle ilişkisini kapsayan birer araştırma çalışması yaptı. Araştırmalar, "İngiltere Avam Kamarasında Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri", "Almanya Parlamentosunda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri", "Fransa Ulusal Meclisinde Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri" adı altında raporlaştırıldı. Almanya parlamentosunun incelendiği araştırmada, parlamenter hükümet sistemine sahip Almanya’da, federal devlet yapısından dolayı hem federasyonun hem de 16 eyaletin kendilerine ait yasama, yürütme ve yargı organlarının bulunduğu belirtildi. Federal Meclisin, seçim sistemi nedeniyle her yasama döneminde farklı sayıda üyeye sahip olduğuna işaret edilen araştırmada, "Genellikle ayda iki hafta toplanan Federal Meclis yılda ortalama 57 gün toplanmakta ve ortalama 132 yasa çıkarmaktadır. Federal Mecliste toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise aksi belirtilmedikçe oylamaya katılanların salt çoğunluğudur." ifadesine yer verildi.

Federal Mecliste milletvekillerine yönelik disiplin cezalarının, konuşmayı sonlandırma, para cezası ve parlamento çalışmalarından men şeklinde olduğu vurgulanan araştırmada, milletvekillerinin geniş kapsamlı etik kurallarına uymakla yükümlü bulunduğu kaydedildi. Fransa'nın ise yarı başkanlık hükümet sistemine sahip olduğu belirtilerek, "Fransa'da yürütme, parlamenter sistemlerde olduğu gibi iki başlıdır: Cumhurbaşkanı ve Hükümet. Ancak Fransa'yı parlamenter sistemlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri, yürütmedeki yetkilerin önemli bir kısmının hükümette değil, Cumhurbaşkanının elinde olmasıdır." değerlendirilmesi yapıldı. Araştırmada, Fransa parlamentosunun Ulusal Meclis ile Senato olmak üzere iki yapılı olduğu ifade edilerek, Ulusal Meclis ile Senato'nun bazı özel durumlarda yaptığı birleşik toplantıların ise "Kongre" olarak adlandırıldığı anlatıldı. - İngiltere Avam Kamarası İngiltere Avam Kamarası'nın incelendiği araştırmada, "İngiltere'de yürütme yetkisi Monark ve Başbakan başkanlığındaki kabine arasında paylaştırılırken; yasama işlevi Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası adı verilen çift meclisli parlamento eliyle yürütülmektedir. İngiltere'de Anglosakson hukuk sistemi uygulanmakta olup yazılı anayasa bulunmamaktadır. Geleneksel kurumlar, teamüller ve mahkeme içtihatları sistemin temelini oluşturur." saptamalarına yer verildi.