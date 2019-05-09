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Meclis araştırma komisyonları çalışmalarına başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

TBMM'de kurulan ALS, SMA hastaları ve down sendromlu bireylerin sorunları, bilişim teknolojileri bağımlılığı, hayvan hakları, tıbbi ve aromatik bitkiler konularındaki araştırma komisyonları, başkan ve üyelerinin belirlenmesinin ardından çalışmalarına başlıyor

MELTEM ÖZTÜRK - ALS, SMA hastaları ve down sendromlu bireylerin sorunları, bilişim teknolojileri bağımlılığı, hayvan hakları, tıbbi ve aromatik bitkiler konularında Mecliste kurulan 5 araştırma komisyonu, çalışmalarına başlıyor.

TBMM Genel Kurulunda kurulan 5 araştırma komisyonunun üyelerinin okunmasının ardından komisyonlardan 4'ünün başkan, başkanvekilleri, sözcü ve katip üyeleri seçildi. Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunlarını tespit için kurulan komisyonun divan seçimi ise 14 Mayıs Salı günü yapılacak.

ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığına, eski Sağlık Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan seçildi. Demircan'ın yanı sıra komisyonun başkanlık divanında iki doktor vekil AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise katip üye olarak yer aldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise sözcü olarak görev yapacak.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan Araştırması Komisyonu Başkanı ise eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı oldu. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun başkanvekili, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya sözcü, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci katip üye seçildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesine yönelik Araştırma Komisyonu Başkanlığını yürütecek. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanvekili, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu sözcü, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız katip üye oldu.

Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına ise AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın seçildi. AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen sözcü, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal katip üye olarak komisyonda yer alacak.

Komisyonlar, 3 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek, gerekirse 1 ay ek süre alabilecek.

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ALS Bilişim teknolojileri Hayvan Hakları TBMM Araştırma Komisyonu tıbbi ve aromatik bitki

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