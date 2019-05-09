Meclis araştırma komisyonları çalışmalarına başlıyor

MELTEM ÖZTÜRK - ALS, SMA hastaları ve down sendromlu bireylerin sorunları, bilişim teknolojileri bağımlılığı, hayvan hakları, tıbbi ve aromatik bitkiler konularında Mecliste kurulan 5 araştırma komisyonu, çalışmalarına başlıyor.

TBMM Genel Kurulunda kurulan 5 araştırma komisyonunun üyelerinin okunmasının ardından komisyonlardan 4'ünün başkan, başkanvekilleri, sözcü ve katip üyeleri seçildi. Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunlarını tespit için kurulan komisyonun divan seçimi ise 14 Mayıs Salı günü yapılacak.

ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığına, eski Sağlık Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan seçildi. Demircan'ın yanı sıra komisyonun başkanlık divanında iki doktor vekil AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise katip üye olarak yer aldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise sözcü olarak görev yapacak.