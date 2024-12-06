Meclis Araştırma Komisyonu ortaya çıkardı! Şoke eden ses kaydı: “Her türlü yolsuzluğu açığa çıkarttılar, Çomak soktular kovanımıza”

İstanbul'da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere toplandı.

TBMM'de 'Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Sağlık Bakan Yardımcıları Yasin Erkoç ve Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ülker Kuğu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, komisyon üyesi milletvekillerine bilgi vermek üzere hazır bulundu.

'ZAAFİYETLERİ TESPİT EDECEĞİZ'

Komisyon Başkanı Şan, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin olayın kronolojisi, oluş biçimi, yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri ile alınan önlemlerin dinlenmesi amacıyla çağrıldığını belirterek, "Komisyonumuz iddiaları tüm yönleriyle ele almak, varsa sistemdeki zafiyetleri tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Sunacağınız bilgiler de hem bu iddiaların aydınlatılmasına hem de ileride benzer olayların yaşanmasını önleyecek politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Öncelikli hedefimiz, bu olaylardan çıkarımlar yaparak daha sağlam bir sağlık sistemine ulaşmaktır. Sağlık Bakanlığımızın sunumlarıyla mevcut durumun analizini yapmayı, akabinde de önleyici adımları tartışmayı planlıyoruz" dedi.

GÖRSEL BASININ DIŞARIYA ÇIKARILMASINA TEPKİ

İshak Şan, konuşmasının ardından görsel basını salon dışına davet etti. Muhalefet milletvekilleri, buna tepki gösterdi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Aynı zamanda değerli milletvekilimizle birlikte Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu'nda da bulunuyorum. Bu komisyon toplantılarında görsel basın dışarıya davet edilmedi. Eğer uygun bulursanız kamuoyunu bu kadar bilgilendiren bir konuda görsel basının burada kalması yanlısıyız" diye konuştu. CHP'nin itirazı kabul edilmezken, komisyon salonundaki kameraman ve foto muhabirler dışarı alındı.

'ESKİ VE YENİ SAĞLIK BAKANLARINI GÖRMEK İSTİYORUZ'

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, ilk toplantının ardından komisyona çağrılması için CHP tarafından 55 kişilik liste sunulduğunu kaydederek, "Mevcut Sağlık Bakanı ve eski sağlık bakanlarını da burada görmek istiyoruz. Listeyle ilgili tasarrufunuzu paylaşırsanız sevinirim" dedi. Önce olayın oluş şeklini anlamak istediklerini aktaran Şan, "Ona göre ilerleyen zamanlarda sağlık bakanlarımızı davet edebiliriz" cevabını verdi.

TOPLAM 300 KİŞİNİN TELEFONU DİNLENDİ

Komisyonda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu da yenidoğan çetesi davasının soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Hacıfazlıoğlu, CİMER'e ilk şikayetin 27 Mart 2023 tarihinde yapıldığını, 2 Mayıs 2023 tarihinde ise olağan dışı denetimlerin yapıldığını belirtti. Hacıfazlıoğlu, denetimlerin ardından 5 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulduğu söyledi. Hacıfazlıoğlu, 20 Haziran 2023 tarihinde teknik, fiziki takip ve telefon dinlemesi için hakimden izin alındıktan sonra bu sürecin, 2024 yılı şubat ayına kadar devam ettiğini ifade etti. Bu süreçte yapılan 9 ayrı dinleme kararı ile toplam 300 kişinin dinlendiği öğrenildi.

'ÇOMAK SOKTULAR KOVANIMIZA'

Hacıfazlıoğlu, 25 Eylül 2023 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından neonatolog (yenidoğan yoğun bakım) uzman hekimlerden oluşturulan denetim ekiplerinin, savcılık ve emniyetle iş birliği içinde olağandışı eş zamanlı denetimler gerçekleştirdiğini kaydetti. Hacıfazlıoğlu, eş zamanlı yapılan teknik takibe yansıyan ve en önemli delilleri oluşturan tape (İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kaydedilmesi) kayıtlarını da paylaştı. Denetim sırasında elde edilen ve paylaşılan örnek bazı görüşmelerde şunlar yer aldı:

"- F.S.: Bizimkilere fiili girmişler hemen sabah aynı anda eş anlı girmişler hepsine.

- C.H.K.: Her türlü işi yolsuzluğu her türlü usulsüzlüğü açığa çıkarttılar. Çomak soktular kovanımıza.

- H.B.G.: Adamlar her tarafı basmış bütün epikriz dosyalarını inceliyorlar eş zamanlı her yere girdiler eş zamanlı şafak operasyonu yapar gibi girdiler.

- H.D.T.: Normal değil ya ben hayatımda böyle denetim görmedim abi yıllardır. İl sağlık müdürü dedi, sağlık bakanından sonraki en yetkili kişi size kafayı takmış diyor. İl sağlık müdürü dedi, hayatımda bu kadar ciddi bir olay hiç görmedim dedi.

-C.A.: Evet evet, hepsini didiklediler bizde de öyle bütün kan sonuçlarına kadar baktılar.

-S.Ş.: Hasta dosyaları epikrizler arşivden 115 tane dosya çıkarttırdılar, fotokopilerini istediler sonra epikrizlerle şeyler. Hastalar uyumlu mu yok entübe gösterilmiş akciğer filmi göster, çok kötüydü Doğukan, epikrizleri veremedik o ayrı bir durum.

-E.A.: Valla hocam her şeye bakıyorlar işte neden burada, tek hemşire var moladakiler yokken burada kim var ona bile taktılar."

Komisyon toplantısı, devam ediyor. (DHA)