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Meclis araştırması: Hollanda'da camiler Körfez ülkeleri ve Türkiye'nin etkisinde

26.06.2020 08:38 | Son Güncelleme

Hollanda'da yapılan meclis araştırmasına göre, Hollanda'daki birçok cami ve Müslüman organizasyon mali olarak Körfez ülkeleri ve Türkiye tarafından destekleniyor.

Yapılan bir araştırmaya göre Hollanda'daki birçok cami ve Müslüman organizasyon mali açıdanKörfez ülkeleri ve Türkiye tarafından destekleniyor. Araştırmaya göre, bu cami ve organizasyonlar söz konusu ülkelerin etkisi altında bulunuyor.

Hollanda meclisinin perşembe günü Lahey'de kamuoyuyla paylaştığı araştırmasına göre, bu durum Hollanda'daki Müslümanlar arasında demokrasi, entegrasyon ve hukuk devleti ilkeleri karşıtı köktendinci akımlar ve görüşlerin yaygınlaşmasına neden oluyor.

"Bir arada yaşamı olumsuz etkiliyor"

Araştırmaya göre; Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin etkisi Hollanda'daki bir arada yaşamı olumsuz etkiliyor. Ayrıca daha ılımlı Müslüman kesimin Selefiler tarafından sindirilmesine ve tehdit altında bırakılmasına neden oluyor.

Araştırmaya göre söz konusu etki özellikle mali destek sağlamak, yasadışı Kuran kursları ve vakıflar kurmak, yurt dışından imam göndermek, yazılı materyaller ve eğitim materyalleri göndermek suretiyle sağlanıyor.

"Gençler radikalleşiyor"

Araştırma bu durumun özellikle genç insanların radikalleşmesi tehlikesini beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre cami bazında yapılan mali destek on binlerce eurodan milyonlarca euroya varabiliyor. Hollanda yönetiminin bu para akışı ve paranın gerçek kaynağıyla ilgili güvenli ve şeffaf bilgisi ise bulunmuyor.

Araştırmayı yapan milletvekillerinin talebi üzerine bu durumla mücadele etmek için alınabilecek tedbirler konusunda inceleme başlatıldı.

dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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