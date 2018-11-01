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Meclis bahçesinde pişirilen 2 bin 500 kişilik künefe 1 saatte tükendi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:39 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2 bin 500 kişiye yetecek kadar pişirilen dev künefe milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına dağıtıldı.  Ankara'da başlayan Hatay Günleri kapsamında AK Parti Hatay Milletvekilleri, TBMM'deki iktidar kulisi bahçesinde künefe ikramında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2 bin 500 kişiye yetecek kadar pişirilen dev künefe milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına dağıtıldı.
Ankara'da başlayan Hatay Günleri kapsamında AK Parti Hatay Milletvekilleri, TBMM'deki iktidar kulisi bahçesinde künefe ikramında bulundu. İktidar kulisinin bulunduğu bölümün bahçesine kurulan ocakta yaklaşık 2 saatte pişirilen künefe daha sonra dağıtıldı. Milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına ikram edilen Hatay künefesi yoğun ilgi gördü. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, iyi bir künefenin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdikten sonra kendi kestiği künefeleri ikram etti. 2 bin 500 kişiye yetecek kadar hazırlanan dev künefe yaklaşık 1 saat içinde tükendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Dev künefe
-Künefenin dağıtılması
-Hüseyin Yayman'ın konuşması
-Künefe yiyenler
Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)

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