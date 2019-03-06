"Meclis bahçesine atış serbest" dediğini inkar etti

BİLAL ACAR- CEMİL MURAT BUDAK- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetim kadrosunu oluşturan örgütün sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski kurmay albay Ahmet Özçetin, tanık ifadeleri ve telsiz kayıtlarına rağmen inkar stratejisini sürdürdü.

Darbe girişimi sırasında vatandaşların şehit edilmesine ve yaralanmasına sebep olan darbe sanıkları, tanıkların teşhis ve beyanları ile ses ve görüntü kayıtlarına rağmen savunmalarında inkar stratejilerini sürdürmeye devam ediyor.

Bunların arasında, darbe girişiminden önce toplantılar düzenleyen ve FETÖ'cü pilotlara darbe yapılacağını açıklayıp, Ankara'da vurulacak hedeflerin listesini gösteren Ahmet Özçetin de bulunuyor.

- Darbe karşıtı komutanların derdest edilmesini koordine etti

Darbe girişiminin plan ve icra aşamalarında görev alan Özçetin, darbe girişiminden 1,5 ay önce, Genelkurmay Başkanı'nın derdest edilmesinde aktif görev alan ve o dönem Genelkurmay Başkanı'nın danışmanı olan Orhan Yıkılkan'ı Akıncı Üssü'ndeki kuleye getirip, üs hakkında detaylı bilgi vererek keşif yaptırdı.