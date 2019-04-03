Meclis Başkan Yardımcısı Töre kriz geçirdi

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, kalp krizi teşhisiyle anjioya alındı.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayeti ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine başvurdu. Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, kalp krizi teşhisiyle hemen anjiyoya alındı. Yapılan anjiyoda 3 damarının tıkalı olduğu belirlendi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Sağlık Kurulu yapılan tetkikler sonucu Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin Bypass olması yönünde karar kıldı.

Töre’nin ilerleyen saatlerde Bypass ameliyatı olacağı öğrenildi.

