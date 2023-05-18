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Meclis Başkanı kim olacak? Kulislerde konuşulan isimler belli oldu! En güçlü aday olarak onun adı geçiyor…

18.05.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili seçim sonuçlarının belli olması birlikte parlamentoda çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakı’nın yeni dönem için Meclis Başkanı’nı da belirlemesi bekleniyor. AK Parti kulislerinde Meclis başkanlığı için 3 kişinin ön plana çıktığı öğrenilse de son gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın adının en güçlü adaylar arsında geçtiği belirtildi. İşte TBMM’de yeni başkanın kim olacağı ile ilgili son dakika gelen kulis bilgileri…

Meclis Başkanı kim olacak? Kulislerde konuşulan isimler belli oldu! En güçlü aday olarak onun adı geçiyor…

14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarının milletvekilleri açısından son bulması ile birlikte TBMM’de sandalye dağılımı da belli oldu. Seçim sonuçlarına göre çoğunluğu elde Cumhur İttifakı’nda yeni dönemde Meclis Başkanı’nın da kim olacağı şimdiden merak konusu oldu. Kulislerde Meclis Başkanlığı için üç ismin adı geçmeye şimdiden başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un adı yeni dönemde Meclis Başkanlığı için geçiyordu. Ancak bir ismin daha ön plana çıktığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan Fuat Oktay’ın adının da TBMM’nin yeni döneminde başkanlık için geçtiği iddia edildi. Cumhur İttifakı’nda değerlendirmeler sürse de Fuat Oktay’ın adının şu sıralarda kulislerde geçmeye başladığı öne sürüldü.

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MECLİS’İ YENİ DÖNEMDE İLK OLARAK DEVLET BAHÇELİ YÖNETECEK

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sibel Erdem ise Meclis Başkanlığı ile ilgili son dakika kulis bilgilerini canlı yayında şu sözlerle anlattı:

"Meclis’i kimin açacağı kimin başkanlık edeceği belli olmuş durumda. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli en yaşlı üye sıfatı ile geçici başkan olarak açılış sırasında Meclis oturumuna başkanlık ederek TBMM’yi yönetecek. Bunun aslında şöyle sembolik bir mesajı da var. Devlet Bahçeli Meclis’i yöneterek şöyle bir mesaj da verilmiş olacak Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğuna hakimiz mesajını Bahçeli’nin o gün Meclis’te yapacağı oturum ile de vermiş olacak.

ERDOĞAN DA ‘MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?’ SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

Yeni meclis başkanının kim olacağı yönünde de konuşulan isimler var. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da en son katıldığı yayında bu soru da yöneltildi ama bir isim vermedi ve bununla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti. Meclis Başkanı çoğunluğa sahip olan Cumhur İttifakı tarafından seçilecek ve belirlenecek. Meclis’te de şöyle bir gelenek var birinci olan en çok oya sahip olan partiden Meclis Başkanı seçiliyor. Başkanlık seçiminin ilk iki turunda 5’te 3 gibi bir çoğunluk aranıyor. Bu çoğunluğa AK Parti ve MHP’nin oy sayısı 320’nin üzerinde ama o nitelikli çoğunluğa ulaşılamasa da üçüncü turda en çok oyu alan isim Meclis Başkanı seçiliyor. Doğal olarak da Meclis Başkanı’nın AK Parti içerisinden seçilmesi bekleniyor.

‘YENİ DÖNEMDE FUAT OKTAY’IN MECLİS BAŞKANI OLMASI BEKLENİYOR’

Kulislerde bununla ilgili dile getirilen isimler var. Bunlardan birisi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Yeni dönemde kabinede almayacak olan Fuat Oktay hakkındaki beklenti bu yönde ama tabi ki değerlendirmeler sürüyor. Bunu da ikinci tur seçimlerinden sonra ve Meclis açıldıktan sonra daha net bir biçimde göreceğiz."


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