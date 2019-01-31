HABER

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 07:28 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 18 Şubat'ta TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklamasının ardından, yeni Meclis Başkanlığı için Alev Dedegil, Numan Kurtulmuş ve Naci Bostancı ismi öne çıktı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Meclis Başkanı için AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin nabzını yoklaması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı açıklanmasının ardından TBMM Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği merak edilen Binali Yıldırım istifa edeceğini açıklaması parti içi kulisleri hareketlendirdi. Yıldırım’ın, istifa tarihi olarak adayların il ve ilçe seçim kurullarına verileceği 19 Şubat’tan bir gün öncesine, 18 Şubat’a işaret etmesiyle birlikte parti içinde yeni TBMM Başkanı’nın kim olacağı ve seçim takvimi konusunda hareketlilik başladı. Daha önce Yıldırım’ın istifası durumunda yerine yapılacak seçimin 31 Mart sonrasına bırakılabileceği belirtilirken, gelinen son noktada bu durum yerine “Hemen seçim yapılır” görüşüne bıraktı.

ŞUBAT'IN SON HAFTASI SEÇİM YAPILABİLİR

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Yıldırım’ın 18 Şubat’ta istifa etmesi durumunda TBMM Başkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19-23 Şubat günleri arasında yapılacak. Seçim için turlar ise 24-28 günleri arasında gerçekleştirilecek. AK Parti yönetimi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için TBMM’nin 14 Şubat, 21 Şubat ya da 28 Şubat’tan itibaren 2 Nisan’a kadar tatile girebileceği yönünde seçenekli takvimler hazırlamıştı. Yıldırım’ın yerine hemen bir seçim yapılmasına kesin karar verilirse 24-28 Şubat günleri arasında TBMM Başkanlığı seçiminin yapılarak, Meclis’in seçim sonrasına kadar çalışmalarına ara verilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

NACİ BOSTANCI İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

AK Parti kulislerinde Yıldırım’ın yerine kimin seçileceği konusunda isimlendirmeler yapılıyor. Yıldırım’ın yerine seçilecek en güçlü aday olarak AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın adı öne çıkıyor. Bostancı’nın yanı sıra TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’ın da adı geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde milletvekillerinin görüşünü alması bekleniyor.

BAŞKANLIKTA SÜRPRİZ İSİM

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise İstanbul Milletvekili Alev Dedegil'in de başkanlık için adının geçtiği belirtti. Dedegil başkan olursa TBMM tarihinde ilk kez bir kadın Başkan olacak. Sarıkaya, eğer Dedegil olmazsa, Numan Kurtulmuş veya Naci Bostancı'nın TBMM'nin yeni başkanı olacağını belirtti.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatıKılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı
Bakan Çavuşoğlu: Adana mutabakatı işimize yararBakan Çavuşoğlu: Adana mutabakatı işimize yarar
Anahtar Kelimeler:
ak parti seçim TBMM meclis başkanı binali yıldırım Alev Dedegil Naci Bostancı

En Çok Okunan Haberler

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.