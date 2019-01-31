Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı açıklanmasının ardından TBMM Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği merak edilen Binali Yıldırım istifa edeceğini açıklaması parti içi kulisleri hareketlendirdi. Yıldırım’ın, istifa tarihi olarak adayların il ve ilçe seçim kurullarına verileceği 19 Şubat’tan bir gün öncesine, 18 Şubat’a işaret etmesiyle birlikte parti içinde yeni TBMM Başkanı’nın kim olacağı ve seçim takvimi konusunda hareketlilik başladı. Daha önce Yıldırım’ın istifası durumunda yerine yapılacak seçimin 31 Mart sonrasına bırakılabileceği belirtilirken, gelinen son noktada bu durum yerine “Hemen seçim yapılır” görüşüne bıraktı.
ŞUBAT'IN SON HAFTASI SEÇİM YAPILABİLİR
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Yıldırım’ın 18 Şubat’ta istifa etmesi durumunda TBMM Başkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19-23 Şubat günleri arasında yapılacak. Seçim için turlar ise 24-28 günleri arasında gerçekleştirilecek. AK Parti yönetimi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için TBMM’nin 14 Şubat, 21 Şubat ya da 28 Şubat’tan itibaren 2 Nisan’a kadar tatile girebileceği yönünde seçenekli takvimler hazırlamıştı. Yıldırım’ın yerine hemen bir seçim yapılmasına kesin karar verilirse 24-28 Şubat günleri arasında TBMM Başkanlığı seçiminin yapılarak, Meclis’in seçim sonrasına kadar çalışmalarına ara verilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.
NACİ BOSTANCI İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
AK Parti kulislerinde Yıldırım’ın yerine kimin seçileceği konusunda isimlendirmeler yapılıyor. Yıldırım’ın yerine seçilecek en güçlü aday olarak AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın adı öne çıkıyor. Bostancı’nın yanı sıra TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’ın da adı geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde milletvekillerinin görüşünü alması bekleniyor.
BAŞKANLIKTA SÜRPRİZ İSİM
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise İstanbul Milletvekili Alev Dedegil'in de başkanlık için adının geçtiği belirtti. Dedegil başkan olursa TBMM tarihinde ilk kez bir kadın Başkan olacak. Sarıkaya, eğer Dedegil olmazsa, Numan Kurtulmuş veya Naci Bostancı'nın TBMM'nin yeni başkanı olacağını belirtti.