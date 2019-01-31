Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı açıklanmasının ardından TBMM Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği merak edilen Binali Yıldırım istifa edeceğini açıklaması parti içi kulisleri hareketlendirdi. Yıldırım’ın, istifa tarihi olarak adayların il ve ilçe seçim kurullarına verileceği 19 Şubat’tan bir gün öncesine, 18 Şubat’a işaret etmesiyle birlikte parti içinde yeni TBMM Başkanı’nın kim olacağı ve seçim takvimi konusunda hareketlilik başladı. Daha önce Yıldırım’ın istifası durumunda yerine yapılacak seçimin 31 Mart sonrasına bırakılabileceği belirtilirken, gelinen son noktada bu durum yerine “Hemen seçim yapılır” görüşüne bıraktı.

ŞUBAT'IN SON HAFTASI SEÇİM YAPILABİLİR



Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Yıldırım’ın 18 Şubat’ta istifa etmesi durumunda TBMM Başkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19-23 Şubat günleri arasında yapılacak. Seçim için turlar ise 24-28 günleri arasında gerçekleştirilecek. AK Parti yönetimi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için TBMM’nin 14 Şubat, 21 Şubat ya da 28 Şubat’tan itibaren 2 Nisan’a kadar tatile girebileceği yönünde seçenekli takvimler hazırlamıştı. Yıldırım’ın yerine hemen bir seçim yapılmasına kesin karar verilirse 24-28 Şubat günleri arasında TBMM Başkanlığı seçiminin yapılarak, Meclis’in seçim sonrasına kadar çalışmalarına ara verilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.