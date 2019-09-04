Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin, yürekleri titreten bir acı olduğu kadar, bugüne ve yarına dair ibretlik dersler verdiğini belirterek "Bugün insanlık, büyük bir buhranın ve kuşatmanın mağduru ve esiridir. Hal böyleyken, kutlu mesaja ve yüce kelama muhatap olan bizlerin yapması gereken, Kerbela’da kıyama kalkmaktan korkmayan Hz. Hüseyin’in yolunu izlemek, zulme karşı adaleti, düşüklüğe karşı asaleti tercih etmektir" dedi.

Dünya Ehlibeyt Vakfınca, Muharrem ayı dolayısıyla bir otelde iftar verildi. Programa Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanoğlu, Türkiye Süryani Katolik Patrik vekili Yusuf Sağ, Balkanlar Bektaşi Merkezi Genel Sekreteri Hüseyin Başar ve Dünya Ehlibeyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun katıldı.

Program ilahi dinletileri ile başladı. Konuşmalara geçmeden önce Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Sonrasında oruçlar açıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin, yürekleri titreten bir acı olduğu kadar, bugüne ve yarına dair ibretlik dersler verdiğini ifade etti. Şentop, bugün yeryüzünün açlığın, susuzluğun, yoksulluğun, adaletsizliğin, zulmün ve iktidar uğruna her türlü hilenin yurdu haline getirilmek istendiğini aktararak sözlerine şöyle devam etti: "Bugün insanlık, büyük bir buhranın ve kuşatmanın mağduru ve esiridir. Hal böyleyken, kutlu mesaja ve yüce kelama muhatap olan bizlerin yapması gereken, Kerbela’da kıyama kalkmaktan korkmayan Hz. Hüseyin’in yolunu izlemek, zulme karşı adaleti, düşüklüğe karşı asaleti tercih etmektir. Bugün burada, yüreğimiz yanarak İslam’ın yüce şehidi Hz. Hüseyin’in asil şehadetini anıyoruz. Fakat yapmamız gereken, o asalete, o şehadete, o haktan yana olma haline kendimizi benzetmeye çalışmak, ona öykünmektir. İçte ve dışta oynanan kirli oyunlarla ülkemiz insanını sürekli ayrıştıran gerek etnik gerekse de mezhebe dayalı ya da ideolojik farklılıkları bir ayrılık olarak kullanmak suretiyle birlik ve beraberliğimizi bozmaya, bizi türlü türlü tanımlarla ayırmaya çalışan kirli odak ve güçlerin oyununu bozmak için ehlibeyt sevgisini referans almak zorundayız."