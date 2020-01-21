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  4. Meclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Meclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın bulunması tartışmalarıyla ilgili, "Hangi ayak olduğuna bakılmaksızın, böyle bir mücadeleyi emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, istihbarat kurumlarımız ve yargı kurumlarımız yürütüyor" dedi.

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın bulunması tartışmalarıyla ilgili, "Hangi ayak olduğuna bakılmaksızın, böyle bir mücadeleyi emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, istihbarat kurumlarımız ve yargı kurumlarımız yürütüyor" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, 'Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yıl Dönümü' fotoğraf sergisini gezdi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın bulunmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Şentop, "Bu konuda çok ciddi mücadele yürütülüyor. Aralık 2013'te başladı. 15 Temmuz sonrasında da çok daha titiz şekilde yürütülen mücadele var. Burada farklı kategorilerdeki FETÖ'cüler arasında ayrım yapılmıyor. Yani hangi ayak olduğuna bakılmaksızın, böyle bir mücadeleyi emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, istihbarat kurumlarımız ve yargı kurumlarımız yürütüyor. Dolayısıyla bütün ayaklarla ilgili yargı, asker, emniyet vesaire. Hangi ayakla ilgili olursa olsun bütün mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz. Siyasi ayak için ayrı bir mecra düşünmeye gerek var mı? Bunu soruyorum. Bu mücadeleyi de siyasi ayakla ilgili de emniyet ve yargı kurumlarımız yürütüyor. Nitekim bununla ilgili yakalananlar, yargılananlar, mahkum olanlar var. Demek ki bunu kendi olağan akışı içinde, zaten devam ediyoruz, sürdürmemiz gerekir, diye düşünüyorum" diye konuştu.
CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın araştırılması amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin çağrısını da değerlendiren Şentop, "Yorum yapmak istemem. TBMM Genel Kurulu'nun işi" dedi.

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