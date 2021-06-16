Meclis Başkanı Şentop ile Bakan Soylu arasında dikkat çeken görüşme

TBMM Başkanı Başkanı Şentop, makamında İçişleri Bakanı Soylu'yu kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ" TARTIŞMASI

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mafyadan "10 bin dolar alan siyasetçi" iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sormuştu. Yazıda, "Tüm bilgi ve belgeler Meclis Başkanlığına gönderilmeli, vekiller zan altında kalmamalı" ifadelerine yer verilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında, bir siyasetçinin Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını iddia etmişti. Bu ismin sorulması üzerine ise Soylu, kendisinin bunu savcıya ifadesinde anlatacağını söylemişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Meclis Başkanı Şentop'a çağrı yaparak, milletvekillerinin bu iddia ile zan altında kalacağını belirterek harekete geçilmesi gerektiğini ifade etmişti.



