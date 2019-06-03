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Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de cenaze törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kırklareli’de AK Parti üyesi Kadir Doğan’ın cenazesine katıldı.Geçmiş dönemde AK Parti Kırklareli İl Başkan Yardımcılığı yapan Kadir Doğan (55), kanserden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kırklareli’de AK Parti üyesi Kadir Doğan’ın cenazesine katıldı.
Geçmiş dönemde AK Parti Kırklareli İl Başkan Yardımcılığı yapan Kadir Doğan (55), kanserden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğan’ın cenazesi, Ahmet Cevdet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun yanı sıra Doğan’ın sevenleri, partililer ve ailesi katıldı.

Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de cenaze törenine katıldı

Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de cenaze törenine katıldı

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