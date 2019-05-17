Meclis Başkanı Şentop milletvekillerine iftar verecek

TBMM (AA) - YILDIZ AKTAŞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Mayıs'ta eski ve yeni tüm milletvekilleri için iftar verecek.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bakanlar, kuvvet komutanları ile eski ve yeni milletvekilleri davet edildi.

Meclisin Şeref Kapısı önündeki alanda verilecek iftar yemeği için mevcut milletvekillerinin yanı sıra yaklaşık 3 bin eski milletvekiline davetiye gönderiliyor. Eski milletvekillerinden, şu ana kadar 500'ü davete katılacağını Meclis Başkanlığına bildirdi.

İftarda Meclis Başkanı Şentop'un oturacağı protokol masası 30 kişilik olarak düzenlenecek. Bu masada, yemeğe katılacak en yaşlı milletvekili de yer alacak. Diğer masalar ise 8'er kişilik hazırlanacak.

İftar programında, Mecliste görev yapan imamlar Kur'an'ı Kerim okuyacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da yemek duasını yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da dinleti sunacak.

